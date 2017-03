Gemeindeleben

Köln zu Zeiten Martin Luthers

Stadtführung mit Dagny Lohff

08.04.2017, Köln/Stadtteile (epk). Im Jahre 1512 besuchte Martin Luther Köln. Wie sah die Stadt damals aus und welche Ereignisse prägten diese Zeit? Was würde Luther heute noch vorfinden? Eine Führung der AntoniterCityTours begibt sich anlässlich des Lutherjahres auf die Spurensuche nach Orten, Plätzen und Straßen, die an Luthers Aufenthalt und zugleich an diese - nicht nur für Köln - aufregende und nachhaltige Epoche des 16. Jahrhunderts erinnern. Die Teilnehmenden treffen sich am Samstag, 8. April, 15 Uhr, vor der Antoniterkirche, Schildergasse 57. Die Teilnahme kostet 9 Euro, ermäßigt 7 Euro.



Kontakt:

AntoniterCityTours

Telefon 0221/92 58 46 14. http://www.antonitercitytours.de