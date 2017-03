Gemeindeleben

Oasentag im Maternushaus

Margot Käßmann spricht vor der Evangelischen Frauenhilfe

25.03.2017, Köln-Mitte (epk). Die Evangelische Frauenhilfe im Rheinland feiert ihren diesjährigen Oasentag als großes „Frauen-Reformationsfest“ am Samstag, 25. März, von 10 Uhr bis 16 Uhr im Kölner Maternushaus, Kardinal-Frings-Straße. Als Rednerin konnte Dr. Margot Käßmann, Reformationsbotschafterin der EKD, gewonnen werden. Sie wird einen Vortrag halten über die "Impulse der Reformation für die Frauenarbeit heute". Im Jahr des Reformationsjubiläums wollen die Teilnehmerinnen besonders die Perspektive von Frauen in den Blick nehmen. Die Geschichte der Reformation ist auch eine Geschichte von mutigen Frauen, ohne deren Unterstützung es keine Reformation gegeben hätte. Bereits vor 500 Jahren hat es Aufbrüche zu einer Gleichberechtigung von Frauen in Kirche und Gesellschaft gegeben. Nicht wenige Frauen beteiligten sich aktiv durch eigene Publikationen an den Auseinandersetzungen der Reformationszeit. Seit Beginn der Reformation haben Frauen immer wieder mit Engagement und Leidenschaft den Weg des Glaubens mitgeprägt und sich innovativ für die Erneuerung von Kirche eingesetzt. Das soll gewürdigt und gefeiert werden.



Kontakt:

Christine Kucharski

Referentin für Öffentlichkeitsarbeit



Telefon 0228/95 41 117. http://www.frauenhilfe-rheinland.de