Gemeindeleben

Fußballturnier im CJD Frechen

Projektwoche "Schule ohne Rassismus"

31.03.2017, Frechen (epk). Seit ungefähr einem Jahr ist die Christophorus Schule, das Berufskolleg im CJD Berufsbildungswerk Frechen, Mitglied im Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Gut sichtbar hängen Plakette und Urkunde in den Fluren des Berufskollegs. Sie bilden tragende Werte der Schule ab. In diesem Sinn steht eine Projektwoche ganz im Zeichen des Fußballs. Das Theaterstück „Steh deinen Mann“ bildet den Auftakt am Freitag, 31. März, 9.30 Uhr und 11.15 Uhr, in der Aula im CJD Berufsbildungswerk Frechen auf. Clarenbergweg 81. Die Ausstellung „Kicker, Kämpfer und Legenden“, die das Schicksal jüdischer Fußballer in der Zeit des Nationalsozialismus thematisiert und Fortsetzungen bis heute aufzeigt, können alle Schüler in der Woche von Montag bis Freitag, 3. bis 7. April, in der Aula ansehen. Am Donnerstag, 6. April, 9.30 Uhr, findet eine Podiumsdiskussion mit Fanvertretern von Schalke 04, dem 1. FC Köln statt. Im Anschluss steht ein Fußballturnier auf dem Programm, an dem sechs CJD-Schüler-Mannschaften und zwei Teams von unbegleiteten Flüchtlingen teilnehmen. Kommentiert wird das Turnier von Jimmy Hartwig, ehemaliger A-Nationalspieler und gegenwärtig Integrationsbotschafter des DFB, und Andreas Stiene, Gründer des „Come-together-Cups“ Köln.



Kontakt:

Christliches Jugenddorfwerk Frechen

Telefon 02234/51 60. http://www.cjd-bbw-frechen.de/