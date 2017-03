Gemeindeleben

Süßes in der Osterbäckerei

Ein Nachmittag in der Evangelischen Familienbildungsstätte Köln

28.03.2017, Köln-Mitte (epk). Süßes Ostergebäck entsteht in der Osterbäckerei für Kinder ab drei Jahren mit ihren Eltern am Dienstag, 28. März, ab 14.30 Uhr in der Evangelischen Familienbildungsstätte Köln, Kartäuserwall 24b. Die Lebensmittelumlage ist in der Teilnahmegebühr in Höhe von 17 Euro enthalten.



Kontakt:

Evangelische Familienbildungsstätte Köln (FBS)

Telefon 0221/47 44 550. http://www.fbs-koeln.org/web/index.php