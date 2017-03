Gemeindeleben

Seminar in der Evangelischen familienbildungsstätte Köln

Werte neu leben

28.03.2017, Köln-Mitte (epk). Wie kann der Übergang von alten, von den eigenen Eltern übernommenen Werten zu den neuen Werten in der heutigen Gesellschaft gestaltet werden? Viele junge Mütter und Väter wollen weg von autoritärem Verhalten, Kritik, Strafen und Lautwerden. Sie möchten einen respektvollen wertschätzenden Umgang mit ihren Kindern leben und sie in Entscheidungen mit einbeziehen. Gleichzeitig scheuen sie sich oft davor, die in vielen Situationen notwendige Führung und Verantwortung zu übernehmen. Tipps erhält man in einem Seminar in der Evangelischen Familienbildungsstätte Köln (FBS), Kartäuserwall 24b, am Dienstag, 28. März, 9.30 Uhr. Die Teilnahme kostet 7 Euro.





Kontakt:

Evangelische Familienbildungsstätte Köln (FBS)

Telefon 0221/47 44 550. http://www.fbs-koeln.org/web/index.php