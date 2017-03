Gemeindeleben

Vortrag mit Bildern und einem Film zu Jan Hus

"Viele Wege führen nach Prag" in der Melanchthonkirche

30.03.2017, Köln-Zollstock (epk). "Viele Wege führen nach Prag" lautet der Titel eines Vortrag mit Bildern und einem Film zu Jan Hus, dem Vorläufer Martin Luthers, am Donnerstag, 30. März, 20 Uhr, im Foyer der evangelischen Melanchthonkirche Zollstock, Breniger Straße 18. Der Vortrag bietet eine touristische Annäherung an die Hauptstadt Tschechiens, aber auch viel Informatives über die erstaunlichen Parallelen zwischen den Ereignissen in Prag und Wittenberg.





Kontakt:

Pfarrbüro der Evangelischen Kirchengemeinde Köln-Zollstock

Telefon 0221/93 64 36-10



http://www.melanchthonkirche.de