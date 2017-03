Gemeindeleben

Predigtreihe zum Reformationsjubiläum

Einladung in die Reformationskirche

26.03.2017, Köln-Bayenthal (epk). Die Evangelische Kirchengemeinde Köln-Bayenthal nimmt das Reformationsjubiläum zum Anlass für eine Predigtreihe. Am Sonntag, 26. März, predigt Prädikant Ulrich Bauer über "Solus Christus", am Sonntag, 23. April, Pfarrer Dr. Bernhard Seiger über "Sola gratia", Pfarrer André Kielbik am Sonntag, 21. Mai, über "Sola fide" und nochmal Dr. Seiger am Sonntag, 18. Juni, über "Sola Scriptura". Alle Predigtgottesdienste beginnen um 10.30 Uhr in der evangelischen Reformationskirche Bayenthal, Mehlemer Straße 29





Kontakt:

Pfarrbüro der Evangelischen Kirchengemeinde Köln-Bayenthal

Telefon 0221/38 43 38



http://www.kirche-bayenthal.de