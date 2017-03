Gemeindeleben

"Bibel heute verstehen: Luthers Schrift ,Von der Freiheit eines Christenmenschen'"

Veranstaltungsreihe in der Friedenskirche Urbach

30.03.2017, Köln-Porz-Urbach (epk). Unter dem Motto "Bibel heute verstehen: Luthers Schrift ,Von der Freiheit eines Christenmenschen'"

steht eine Veranstaltungsreihe in der evangelischen Friedenskirche Urbach, Kastanienweg 8-10. Los geht es am Donnerstag, 30. März, mit dem Thema "Der Glaube als Mitte des Lebens". Am Donnerstag, 27. April, heißt es "Der Umgang mit sich selbst", und am Donenrstag, 8. Juni, "Der Umgang mit dem Mitmenschen". Alle Veranstaltungen beginnen um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.





Kontakt:

Gemeindeamt der Evangelischen Kirchengemeinde Porz-Wahn-Heide

Telefon 02203/650 72



http://www.kirche-porz-wahnheide.de