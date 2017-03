Gemeindeleben

"Vom kleinen Martin zum großen Luther"

Orgelkonzert für Kinder ab fünf Jahren

01.04.2017, Brühl (epk). Zum Orgelkonzert für Kinder ab fünf Jahren lädt die Gemeinde Brühl am Samstag, 1. April, 16 Uhr in die evangelische Christuskirche Brühl, Mayersweg 10, ein. Unter dem Titel "Vom kleinen Martin zum großen Luther" wird die Lebensgeschichte des Reformators von der Kindheit bis zum Erwachsensein kinngerecht dargestellt. Die Sprecherin ist Pfarrerin Renate Gerhad, an der Orgel spielt Marion Köhler. Der Eintritt ist frei. Dauer ca. 40 Minuten.



Kontakt:

Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde Brühl

Telefon 02232/436 02. http://www.kirche-bruehl.de/