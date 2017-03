Gemeindeleben

Ökumenischer Jugendkreuzweg in Erftstadt

Jugendliche ab 14 Jahren sind eingeladen

30.03.2017, Erftstadt (epk). Ein ökumenischer Kreuzweg der Jugend beginnt am Donnerstag, 30. März, 18 Uhr in der Friedenskirche Erftstadt - Liblar, Schlunkweg 52, zu dem Jugendliche ab 14 Jahren eingeladen sind. Anschließend zieht man durch den Park zu St. Alban, Carl-Schurz-Straße 134, wo auch ein kleiner Imbiss gereicht wird. Der Ökumenische Jugendkreuzweg 2017 trägt den Titel „JesusArt“ und fordert auf, sich mit Jesu Art zu Glauben, der Hinwendung zu den Menschen in ihrer Sehnsucht und Liebe, ihrer Verzweiflung und Schuld und dem was das in der heutigen Zeit bedeutet auseinanderzusetzen.



Kontakt:

Evangelische Friedenskirchengemeinde in Erftstadt

Telefon 02235/92 31 30



http://www.efkgie.de/