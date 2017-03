Gemeindeleben

Fotoausstellung in der evangelischen Kirche der Versöhnung Erftstadt

Matthias Jung dokumentiert den Verlust von""Heimat

25.03.2017, Lechenich (epk). Der Lechenicher Fotograf Matthais Jung hat die Landschaften und Menschen des rheinischen Brankohlereviers über lange Zeit begleitet. In den Bildern dokumentiert er den Verlust von "Heimat". Eine Ausstellung mit seinen Fotos wird am Samstag, 25. März, 18 Uhr, eröffnet in der evangelischen Kirche der Versöhnung Erftstadt Lechenich, An der Vogelrute 8. Die Ausstellung ist zu sehen bis zum 16. April dienstags und donnerstags von 7 Uhr bis 19 Uhr mit Ausnahme von Gründonnerstag und sonntags nach den Gottesdiensten, 10 Uhr.





Kontakt:

Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde Lechenich

Telefon 02235/68 03 59. http://www.kirche-lechenich.de