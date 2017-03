Gemeindeleben

"Gemeinde des Jahres 2017"

Evangelische Kirchengemeinde Köln-Nippes beteiligt sich mit ihrem Projekt "WiNHaus International"

06.04.2017, Köln-Nippes (epk). Die Evangelische Kirchengemeinde Köln-Nippes beteiligt sich mit ihrem Projekt "WiNHaus International" an dem Chrismon-Wettbewerb "Gemeinde des Jahres 2017". Das WiN-Haus ist ein Ort für Gespräche, Begegnungen, gemeinsame Projekte, zum Nachdenken und zum Durchatmen für Geflüchtete und Nachbarn. Mit dem Förderwettbewerb chrismon Gemeinde sucht das Magazin chrismon in einem Jurywettbewerb mit Publikumsbeteiligung erneut spannende und kreative Projekte von Kirchengemeinden. In den vergangenen Jahren haben sich bereits mehr als 400 Gemeinden mit ihren schönsten Projekten beim Wettbewerb präsentiert.



Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Köln-Nippes

Telefon 0221/97 31 030. http://www.lutherkirche-nippes.de