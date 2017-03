Gemeindeleben

Brigitte Glaser stellt "Bühlerhöhe" vor

Autorinnenlesung in der evangelischen Versöhnungskirche Holweide

24.03.2017, Köln-Holweide (epk). Aus ihrem Roman "Bühlerhöhe" liest die Autorin Brigitte Glaser am Freitag, 24. März, 19.30 Uhr, in der evangelischen Versöhnungskirche Holweide, Buschfeldstraße 30. Die Geschichte nimmt den Leser mit in die Anfangszeit der Bundesrepublik. Man erfährthistorische Fakten, aber im Mittelpunkt stehen zwei starke Frauen, von denen jede ihr eigenes Trauma zu bewältigen hat.





Kontakt:

Gemeindeamt der Evangelischen Kirchengemeinde Köln-Dellbrück/Holweide

Telefon 0221/68 24 65.

http://dellbrueck-holweide.kirche-koeln.de