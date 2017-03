Gemeindeleben

Elternabend zum Thema "Testament"

Fachanwältin zu Gast in evangelischer Kita

30.03.2017, Köln-Lindenthal (epk). Einen Elternabend zum Thema „Testament“ bietet das Evangelische Familienzentrum Lindenthal in Kooperation mit dem Katholischen Familienzentrum St. Stephan am Donnerstag, 30. März, 19 Uhr in der Kindertagesstätte Dietrich-Bonhoeffer-Kirche, An der Decksteiner Mühle 11, an. Anette Michalke, Fachanwältin für Familienrecht erklärt was Eltern beim Verfassen eines Testaments beachten sollten und beantwortet im Anschluss Fragen.



Kontakt:

Evangelisches Familienzentrum Lindenthal

Telefon 0221/20420224

www.familienzentrum-lindenthal.de