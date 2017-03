Gemeindeleben

Chormitglieder gesucht

"Voices of Joy" proben donnerstags in der Kreuzkirche

16.03.2017, Horrem (epk). Wer Spaß hat am gemeinsamen Singen, ist herzlich willkommen bei den Proben des Gospelchors "Voices of Joy" jeden Donnerstag, 19.30 Uhr, in der

evangelischen Kreuzkirche Horrem, Mühlengraben 10-14. Die Zugehörigkeit zur evangelischen Kirche ist nicht Voraussetzung. Auch Notenkenntnisse sind nicht zwingen notwendig. Nächster Termin ist Donnerstag, 16. März.





Kontakt:

Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde Horrem

Telefon 02273/94 07 04. http://www.kirche-horrem.de