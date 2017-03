Gemeindeleben

500 Jahre Reformation - 50 Jahre Kreuzkirche

Evangelisches Festjahr in Horrem

26.03.2017, Horrem (epk). Gleich zwei runde Jubiläen feiern die Horremer Protestantinnen und Protestestanten in diesem Jahr. 500 Jahre Reformation - 50 Jahre Kreuzkirche. Für die Feierlichtkeiten, deren Höhepunkt ein Dank- und Festgottesdienst am 8. Oktober ist, werden Ideen und Anregungen, aber auch alte Fotos, Zeitungsartikel und so weiter gesucht. Alles kann im Gemeindebüro, Mühlengraben 10-14, abgegeben werden.



Kontakt:

Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde Horrem

Telefon 02273/94 07 04. http://www.kirche-horrem.de