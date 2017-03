Gemeindeleben

Pilgerweg des Jugendreferates des Evangelischen Kirchenkreises Köln-Nord

Von Königsdorf über Widdersdorf nach Junkersdorf

13.03.2017, Königsdorf (epk). Zuim zweiten Mal lädt das Jugendreferat des Evangelischen Kirchenkreises Köln-Nord zu einem Pilgerweg durch die Gemeinden des Kreise. Am Montag, 13. März, geht es um 18 Uhr los an der Christuskirche in Königsdorf, Pfeilstraße 40. Der Weg endet im Widdersdorfer Gemeindehaus, Zum Dammfelde 37. Von dort macht man sich am Mittwoch, 15. März, 18 Uhr, auf den Weg zur Dietrich-Bonhoeffer-Kirche in Junkersdorf, Birkenallee 40.



Kontakt:

Dietmar Asbeck

Telefon 0221/82 09 053.

www.kkk-nord.de/pilger-fasten-aktion-2017.php