Gemeindeleben

Fachtagung im Jubilate Forum Lindlar

"Zwischen Selbstfürsorge und einer Kultur der sorgenden Gemeinschaft"

26.03.2017, Lindlar (epk). Unter dem Motto "Zwischen Selbstfürsorge und einer Kultur der sorgenden Gemeinschaft" steht eine Fachtagung der Fachstelle Suchtprophylaxe OBK Nord des Diakonischen Werkes in Kooperation mit dem Jubilate Forum, Auf dem Korb, am Samstag, 13. Mai. Die Tagung ist gedacht für professionall in dem Bereich Tätige, aber auch für interessierte Bürgerinnen und Bürger. Eine Anmeldung ist jetzt schon möglich.



Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Lindlar

Telefon 02266/52 76. http://www.ev-kirche-lindlar.de