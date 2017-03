Kinonachmittag in der Lukaskirche

"Amy und die Wildgänse"

22.03.2017, Köln-Porz (epk). Der Film "Amy und die Wildgänse" wird am Mittwoch, 22. März, ab 15 Uhr, in der evangelischen Lukaskirche Porz, Mühlenstraße 2, gezeigt. Die 14jährige Neuseeländerin Amy muss nach Kanada umziehen und freundet sich in ihrer Einsamkeit mit Wildgänsen an, denen sie das Fliegen beibringen möchte. Der Eintritt ist fei.



Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Porz

Telefon 02203/95 54 60. http://www.kirche-porz.de