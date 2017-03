Gemeindeleben

Gürzenich-Quartet gastiert in der evangelischen Gnadenkirche

"Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuz"

25.03.2017, Bergisch Gladbach (epk). Das Gürzenich-Quartett Köln gastiert wieder in der

evangelischen Gnadenkirche Bergisch Gladbach, Hauptstraße 256a. Am Samstag, 25. März, 19 Uhr, spielt das Quartett "Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuz" von Joseph Haydn mit Texten von Luise Rinser, die Bernt Hahn liest. Der Eintritt kostet 12 Euro.





Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Bergisch Gladbach

Telefon 02202/380 37. http://www.gnadenkirche-gl.de/