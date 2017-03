Gemeindeleben

Evangelische Kirchengemeinde Köln-Worringen pilgert

Von Sinnersdorf nach Worringen und von dort nach Chorweiler

25.03.2017, Köln-Worringen (epk). Die Evangelische Kirchengemeinde Köln-Worringen pilgert. Am Samstag, 25. März, von Sinnersdorf nach Worringen. Treffpunkt für die Mitfahrgelegenheit ist um 13.30 Uhr die Friedenskirche, Hackenbroicher Straße 59. Am Sonntag, 26. März, geht es von Worringen nach Chorweiler. Der Pilgerweg startet mit einem Gottesdienst in der Friedenskirche, 10.30. Uhr.





Kontakt:

Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde Köln-Worringen

Telefon 0221/78 23 38.

http://www.friedenskirche-worringen.de