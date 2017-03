Gemeindeleben

"Die Talentfreien" im Jubilate Forum Lindlar

Premiere von "Zimmer frei"

25.03.2017, Lindlar (epk). "Zimmer frei" heißt das Stück von Rolf Sperling, mit dem die Theatergruppe "Die Talentfreien" am Samstag, 25. März, 20 Uhr, Premiere feiert im Jubilate Forum Lindlar, Auf dem Korb. Vera zieht aus ihrer Frauen-WG aus und Christian möchte einziehen. Die Frauen wollen das aber nicht. Das sorgt für Verwicklungen. Weitere Aufführungen stehen am Freitag, 31. März, und am Samstag, 1. April, jeweils 20 Uhr auf dem Programm. Der Eintritt kostet 9 Euro, ermäßigt 5 Euro.



Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Lindlar

Telefon 02266/52 76. http://www.ev-kirche-lindlar.de