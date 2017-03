Gemeindeleben

Einladung in die Gaststätte "Zirkel"

SeniorenNetzwerk-Stammtisch am neuen Ort

16.03.2017, Köln-Braunsfeld (epk). Menschen, die Spaß an Gesprächen und Geselligkeit haben, sind herzlich willkommen beim Stammtisch des SeniorenNetzwerkes Braunsfeld. Er trifft sich ab jetzt wieder donnerstags um 18 Uhr in der Gaststätte „Zirkel“, Braunstraße 20. Das erste Treffen am neuen Ort findet am Donnerstag, 16. März, statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.





Kontakt:

Marlena Baehr

Telefon 0221/51 75 39. http://www.diakonie-koeln.de