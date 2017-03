Gemeindeleben

Björn Heuser in der evangelischen Jesus-Christus-Kirche

Kölsche Lieder zum Mitsingen

19.03.2017, Köln-Esch (epk). ist seit vielen Jahren vor allem als Musiker und Songschreiber tätig und besonders durch seine Mitsingkonzerte in Kölner Kneipen und zuletzt auch in der Lanxess Arena mit 12.000 Mitsängern bei „Kölle singt” als Frontmann dabei gewesen. Heuser gastiert am Sonntag, 19. März, 17 Uhr, in der evangelischen Jesus-Christus-Kirche Esch, Martin-Luther-Straße 6a. Der Eintritt kostet 15 Euro. Der Erlös geht an den Verein "Für Zukunft".





Kontakt:

Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde Köln-Pesch

Telefon 0221/590 42 81



http://www.dem-himmel-so-nah.de