Gemeindeleben

Vier Evangelien in lateinischer Sprache

Bildervortrag über keltisch-christliche Prachthandschrift

17.03.2017, Köln-Zollstock (epk). Vor etwa 1200 Jahren schrieben und illustrierten mehrere Mönche in Irland auf Kalbspergament die v. Die uralte keltische Kultur vermischt sich mit der des frühen irischen Christentums in dieser Prachthandschrift, die eine solch ungeheure Symbolkraft und magische Ausstrahlung besitzt wie kaum ein anderes Werk. Hilde Fuhs, Gesang, Harfe und Mandola und Jupp Fuhs, Text-und Bildkonzeption, stellen in einem Bildervortrag mit musikalischer Begleitung die Handschrift vor am Freitag, 17. März, 19.30 Uhr, in der Melanchthonkirche, Breniger Straße 18. Der Eintritt ist frei.





Kontakt:

Pfarrbüro der Evangelischen Kirchengemeinde Köln-Zollstock

Telefon 0221/93 64 36 10.

http://www.melanchthonkirche.de