Gemeindeleben

Eltern und Kinder ab drei Jahren bauen ein Wichteldorf

Mit der Evangelischen Familienbildungsstätte Köln in den Königsforst

25.03.2017, Köln-Rath/Heumar (epk). Im Frühling, wenn die Natur zu neuem Leben erwacht, werden Eltern mit Kindern ab drei Jahren in die Welt der Waldwichtel eintauchen. Auf einer Wiese und im Wald sammeln sie Stöcke, Blätter, Blüten und alle Naturmaterialien, die sich zum Bau kleiner Häuser und Tiere eignen. Danach planen sie gemeinsam und machen sich ans Werk. Sie errichten ein Dorf mit allem, was die Wichtel so brauchen. Treffpunkt ist am Samstag, 25. März, 14 Uhr, für diese Veranstaltung der Evangelischen Familienbildungsstätte Köln ist die Pferdekoppel am Eingang Königsforst von der Forsbacher Straße (Nähe Mauspfad), Anfahrt mit KVB Endhaltestelle Linie 9 oder über A3, Ausfahrt Königsforst. Die Teilnahme kostet 12 Euro.



Kontakt:

Evangelische Familienbildungsstätte Köln

Telefon 0221/47 44 550. www.fbs-koeln.org