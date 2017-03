Gemeindeleben

Musikalische Stadtführung durch Köln

Spaziergang mit Günter Leitner und Thomas Cieslik

25.03.2017, Köln/Stadtteile (epk). "Dat jit et nur en Kölle, mer dun jet verzälle",...., ävver och singe. Kölsche Verzällcher und Leedcher: Nach dem großen Erfolg der musikalischen Führung von Günter Leitner und Thomas Cieslik auf Melaten setzen die beiden ihre Betrachtungen über Köln nun in der Innenstadt fort. Günter Leitner und der Musiker Thomas Cieslik werden an ausgewählten Plätzen Kölsche Lebensart in kölschen Texten und Liedern vorstellen. Tickets sind nur erhältlich im Foyer der Antoniterkirche, Schildergasse 57: Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 11 bis 19 Uhr, samstags von 11 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 17.30 Uhr. Die Teilnehmenden treffen sich am Samstag, 25. März, auf dem Karl-Berbuer-Platz. Die Teilnahme kostet 18 Euro, ermäßigt 16 Euro.



Treffpunkt: Karl-Berbuer-Platz

AntoniterCityTours

Info-Telefon: 0221 / 92 58 46 14

kontakt@antonitercitytours.de

http://www.antonitercitytours.de