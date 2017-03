Gemeindeleben

Zollstock - Rosengarten, Zuckerhut und Siedlungsbau

Veedelführung mit Thomas van Nies

24.03.2017, Köln/Stadtteile (epk). Schon der 1901 in Betrieb genommene Südfriedhof verdeutlicht, welchen Rang Zollstock einst besessen hat. Um Deutschlands älteste Tapetenfabrik, die ehemalige Maschinenfabrik Pohlig- Heckel-Bleichert und die von Baugenossenschaften errichteten Wohnblöcke, den Vorgebirgspark und den Alten Botanischen Garten gibt es viel zu entdecken. So hat Kaiserin Theophanu hier ein "Wasserspiel" hinterlassen, ist der Bischofsweg nur hier erhalten, haben Melanchthon- und Piuskirche große Strahlkraft. Als moderner Stadtteil nach 1945 wieder aufgebaut, blieben auch die nach dem Ersten Weltkrieg entstandenen, durch die verschiedenen Baugenossenschaften errichteten Siedlungen ortsbildprägend. Entsprechend der Vielzahl der Bauherren präsentiert sich der soziale Wohnungsbau der 1920er Jahre in Zollstock in einer für Köln einzigartigen Vielfalt. Die Teilnehmenden treffen sich am Freitag, 24. März, um 17.30 Uhr an der KVBN-Haltestelle Pohligstraße. Die Teilnahme kostet 9 Euro, ermäßigt 7 Euro.



Kontakt:

AntoniterCityTours

Telefon 0221/92 58 46 14.http://www.antonitercitytours.de