Gemeindeleben

Lesung Rafik Schami: "Suppen für Syrien"

Benefizveranstaltung für den "SCHAMS e.V."

23.03.2017, Köln-Klettenberg (epk). Eine schmackhafte Suppe und eine gute Geschichte – gleich zwei Grundbedürfnisse werden an einem Abend gestillt. Am Donnerstag, 23. März, 19.30 Uhr, in der Johanneskirche, Nonnenwerthstraße 78, wird Rafik Schami

ein neues Buch vorstellen, das er mit Barbara Abdeni Massaad verfasst hat: "Suppen für Syrien – 70 Lieblingsrezepte aus aller Welt". Die Lesung ist die offizielle Vorstellung des Buches. In der großen Pause gibt es Gelegenheit,

zwei der Suppen zu probieren. Der Reinerlös aus den Eintrittsgeldern und dem Buchverkauf kommt „SCHAMS e.V.“ zugute, einem Verein, der Hilfe für syrische Kinder im Bürgerkrieg leistet. Der Eintritt kostet 15 Euro inklusive Suppe.



Kontakt:

Pfarrer Ivo Masanek

Telefon 0221/46 31 44. www.kirche-klettenberg.de