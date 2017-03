Gemeindeleben

"Gitarre leicht lernen"

Tagesworkshop in der Evangelischen Familienbildungsstätte Köln

22.03.2017, Köln (epk). Der Tagesworkshop "Gitarre leicht lernen" am Mittwoch, 22. März, 9 Uhr, in der Evangelischen Familienbildungsstätte Köln, Kartäuserwall 24b, richtet sich an Erzieher und Erzierherinnen und alle, die mit Kindern leben, arbeiten und spielen. Der Workshop bietet einen spielerischen Einstieg in die Liedbegleitung für den pädagogischen Alltag. Viele Kinderlieder wie "Bruder Jakob", "Aram sam sam" lassen sich ohne jegliche Vorkenntnisse nach nur wenigen Stunden mit nur einem einzigen Quergriff auf der Gitarre begleiten.

Das geschieht durch das Umstimmen der Gitarrensaiten in die

offene C-Stimmung. Diese Lehrmethode wird immer häufiger angewendet, um die Gitarre auch als "Orff-Instrument" einzusetzen. Damit erlernen selbst Kinder ab 4 Jahren das gemeinsame Musizieren mit der C-Gitarre im Rahmen der musikalischen Früherziehung und im Zusammenspiel mit weiteren Instrumenten. Eine Gitarre muss mitgebracht werden. Die Teilnahme kostet 60 Euro, ermäßigt 40 Euro.



Kontakt:

Evangelische Familienbildungsstätte Köln (FBS)

Telefon 0221/47 44 550. www.fbs-koeln.org