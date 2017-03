Gemeindeleben

Die Küche der Toskana

Kurs in der Evangelischen Familienbildungsstätte Köln

20.03.2017, Köln (epk). Wer hat noch nicht von ihr gehört, der toskanischen Küche, die zu den berühmtesten der Welt gehört? Anhand eines Drei-Gänge-Menüs erhalten die an einem Kochkurs in der Evangelischen Familienbildungsstätte Köln, Kartäuserwall 24b, eine sowohl theoretische als auch praktische Einführung in "La cucina toscana". Gekocht wird am Montag, 20. März, 18.30 Uhr. Die Lebensmittelumlage ist bereits in der Kursgebühr in Höhe von 26 Euro enthalten.



Kontakt:

Evangelische Familienbildungsstätte Köln (FBS)

Telefon 0221/47 44 550. www.fbs-koeln.org