Gemeindeleben

500 Jahre Reformation in Köln und Region

Wanderaustellung m Treff Am Turm der Heilig-Geist-Kirche

17.03.2017, Bergisch Gladbach (epk). Eine Ausstellung mit 14 mannshohen Tafeln, auf denen die Geschichte der Protestanten in Köln, dem Rheinisch-Bergischen Kreis und dem Erftkreis in chronologischer Folge dokumentiert wird, macht im Moment die Runde durch die Kirchengemeinden des Evangelischen Kirchenverbandes Köln und Region. Im Reformationsjahr kann sie kostenlos für je eine Woche von Gemeinden, Schulen, Institutionen oder Einrichtungen ausgeliehen werden. Am Freitag, 17. März, 19 Uhr, wird die Ausstellung im Treff Am Turm der Heilig-Geist-Kirche, Handstraße 247, eröffnet. Öffnungszeiten der Ausstellung sind Samstag, 18. März, 16 Uhr bis 18.30 Uhr, Sonntag, 19. März, vor und nach dem Gottesdienst, 10 Uhr, und Montag bis Donnerstag, 20. März bis 23. März, 9 Uhr bis 12 Uhr und 16 Uhr bis 19 Uhr.



Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Bergisch Gladbach

Telefon: 02202/53 146. www.heilig-geist-kirche.de/