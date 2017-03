Gemeindeleben

Ausstellungseröffnung im Vringstreff

Portraits aus der Region Bethlehem

15.03.2017, Köln (epk). Portraits palästinensischer Familien aus der Westbank zeigt die Fotografin Christel Plöthner in der Ausstellung „Wir weigern uns Feinde zu sein“, in den Räumen des Vereins Vringstreff, Im Ferkulum 42. Höhepunkt ist ein acht Meter langes Mauerbild, das die bedrückende Situation der Zivilbevölkerung veranschaulicht. Eröffnet wird die Ausstellung am 15. März, 19 Uhr. Zu sehen sind die Bilder bis zum 26. April, montags bis donnerstags von 12.00 Uhr bis 17.00 Uhr und freitags von 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr.







Kontakt:

Vringstreff e.V.

Telefon: 0221-2785656

www.vringstreff.de