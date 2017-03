Gemeindeleben

Luthers "reformatorischer Durchbruch"

Vortrag in der Pauluskirche

09.03.2017, Köln-Porz-Zündorf (epk). Antworten auf die Frage, ob die Reformation auch heute noch eine Bedeutung hat, gibt der Krankenhausseelsorger Dr. Rainer Fischer in seinem Vortrag am Mittwoch, 9. März, 19 Uhr, in der Pauluskirche Zündorf, Houdainer Straße 32. Fischer wird darstellen, wie befreiend, bereichernd und beflügelnd Luthers "reformatorischer Durchbruch" auch heute noch sein kann.





