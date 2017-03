Passionsandachten in Bickendorf

Innehalten in der Epiphaniaskirche

09.03.2017, Köln-Bickendorf (epk). Wer donnerstags ab 18 Uhr Zeit zum Innehalten hat oder sucht, ist herzlich eingeladen zu den Passionsandachten in der Bickendorf, Erlenweg 39. Die Kirche ist immer schon ab 16 Uhr geöffnet. Nächster Termin ist der 9. März. Die letzte Passionsandacht in der Fastenzeit 2017 wird gehalten am 13. April.







Kontakt:

Pfarrerin Uta Walger

Telefon 0221/88 87 79 22. http://www.gemeinde-bickendorf.de