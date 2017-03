Was tun bei Brustschmerzen?

Vortrag im evangelischen Krankenhaus Weyertal

04.03.2017, Köln-Lindenthal (epk). Über "Brustschmerzen. Was kann ich tun? Was muss ich tun?" referiert Patricia Fassbender am Samstag, 4. März, 11 Uhr, im . Die Ärztin wird die verschiedenen Arten von Brustschmerzen aufzeigen und erklären, welche Ursachen dafür verantwortlich sein können. Der Eintritt ist frei.







Kontakt:

Evangelisches Krankenhaus Weyertal

Telefon 0221/47 92 299. www.evk-gesund