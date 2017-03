Gemeindeleben

Was man schon immer zur Reformation wissen wollte

Veranstaltungsreihe in der Andreaskirche Vochem

10.03.2017, Brühl (epk). Den Titel „Luther Basics - was man schon immer zur Reformation wissen wollte“ trägt eine Veranstaltungsreihe in der Andreaskirche Vochem, Andreaskirchplatz 3. Die Veranstaltungen beschäftigen sich mit dem Leben und Wirken des Reformators. Am Freitag, 10. März, 19 Uhr, heißt es „Luther und seine Vorgänger“, am Freitag, 12. Mai, 19 Uhr, geht es um "Luther und die Politik".





Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Brühl

Telefon 02232/436 02.

http://www.kirche-bruehl.de/