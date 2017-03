Gemeindeleben

„Literatur am Vormittag“

Katharina von Bora im Mittelpunkt

09.03.2017, Brühl (epk). Im Rahmen des Reformationsjubiläums findet im Gemeindesaal der Christuskirche, Mayersweg 5, eine besondere Veranstaltung aus der Reihe „Literatur am Vormittag“ statt. Im Zentrum steht die ehemalige Nonne und spätere Ehefrau Martin Luthers Katharina von Bora, die "starke Frau an seiner Seite". Man trifft sich am Donnerstag, 9. März, 10 Uhr.



Kontakt:

Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde Brühl

Telefon 02232/436 02. http://www.kirche-bruehl.de/