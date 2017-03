Gemeindeleben

Zwei Vorträge über Luther

Einladung in die Kirche am Vürfels

15.03.2017, Bensberg (epk). Einen Vortrag mit Lichtbildern hält Wolf-D. Hanisch am Mittwoch, 15. März, 19.30 Uhr in der Kirche am Vürfels, Vürfels 26. Unter dem Motto "Martin Luthers Suche nach dem rechten Glauben in einer Zeit des Umbruchs" beschäftigt er sich mit Luthers Entwicklung bis zum Thesenanschlag. Am Dienstag, 28. März, setzt Dr. Rainer Fischer fort mit seinem Referat "Die 95 Thesen auf den Punkt gebracht".



Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Bensberg

Telefon 02204/5 22 84. http://www.kirche-bensberg.de