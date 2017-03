Gemeindeleben

Passionsabende in der Pauluskirche

Fastenaktion in Höhenhaus

16.03.2017, Köln-Höhenhaus (epk). Auch die Evangelische Kirchengemeinde Köln-Höhenhaus beteiligt sich an der Fastenaktion "7 Wochen ohne". Sie lädt ein zu Passionsabenden in die Pauluskirche, Dreisamweg 9, an vier aufeinander Donnerstagen. Beginn ist am 16. März, Ende am 6. April jeweils 19 Uhr. Am ersten Abend geht es um "Nicht sofort entscheiden", am zweiten um "Nicht sofort drankommen", am dritten um "Nicht sofort lospoltern" und am vierten um "Nicht sofort aufgeben".





Kontakt:

Gemeindeamt der Evangelischen Kirchengemeinde Köln-Höhenhaus

Telefon 0221/63 82 12. http://www.kirche-hoehenhaus.de/