Gemeindeleben

Taizé-Gebete in der Zeltkirche Kippekausen

Gesänge, ein Psalm und eine Lesung

16.03.2017, Bensberg (epk). Taizé-Gebete finden in den kommenden Monaten regelmäßig in der Zeltkirche Kippekausen, Am Rittersteg, statt. Nächster Termin ist Donnerstag, 16. März. Die Teilnehmenden erleben eine halbe Dasein in der Gemeinschaft mit Gesängen, einem Psalm und einer Lesung. Immer ab 20 Uhr wird auch an den Donnerstagen 27. April, 18. Mai und 29. Juni gebetet.



Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Bensberg

Telefon 02204/5 22 84. http://www.kirche-bensberg.de