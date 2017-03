Gemeindeleben

Ausstellung in Dünnwald

Psalmen in der Tersteegenkirche und in St. Hermann Josepf

05.03.2017, Köln-Dünnwald (epk). Psalmen gehören zu den ältesten literarischen Zeugnissen der Welt. Das Psalmgebet ist ein fester Bestandteil der Gebetspraxis im Judentum und Christentum. In starken Worten bringen Psalmen Bedrängnis und Befreiung, Trauer und Freude, Hoffnung und Vertrauen sowie die Beziehung zu Gott zum Ausdruck. Die Ausstellung "Lebens.RaumPsalmen“ präsentiert in fünf Themenräumen Bilder, Fotos sowie alte und moderne Psalmen. Eröffnet wird die Ausstellung in der Kirche St. Hermann Joseph, Von-Diergardt-Straße 40, am Sonntag, 5. März, 17 Uhr mit einer Kurzeinführung in die Psalmen und Informationen zur Ausstellung. Ausstellungsort ist auch die evangelische Tersteegenkirche Dünnwald, Amselstraße 22, die bis zum MIttwoch, 22. März, Sonntag jeweils eine Stunde nach den Gotttesdiensten geöffnet bleibt, die um 10 Uhr beginnen. Am Sonntag, 12. März, wird allerdings ab 11.15 Uhr zusätzlich ein Kindergottesdienst gefeiert.





Kontakt:

Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde Köln-Dünnwald

Telefon 0221/22 21 97 13



http://duennwald.kirche-koeln.de