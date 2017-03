Gemeindeleben

Gemeinde-Städtereise nach Stockholm und Helsinki

Informationsabend in der Hoffnungskirche

06.03.2017, Köln-Porz (epk). Vom 20. bis 26. Juni bietet die Evangelische Kirchengemeinde Porz unter der Leitung von Beate Bowien eine Gemeinde-Städtereise nach Stockholm und Helsinki an. Die Reise ist offen für alle Teilnehmenden und weder an Konfession noch an Gemeindezugehörigkeit gebunden. Weitere Auskünfte und das genaue Reiseprogramm erhalten Sie bei einem Informationsabend am Montag, 6. März 19 Uhr in der Hoffnungskirche, Theodor-Heuss-Straße 1, oder im Gemeindebüro.



Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Porz

Telefon 02203/95 54 60. http://www.kirche-porz.de/