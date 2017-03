Gemeindeleben

Kinderbibeltage in Nippes

„Habe Mut – Martin Luther und die Suche nach Gott“

09.03.2017, Köln-Nippes (epk). „Habe Mut – Martin Luther und die Suche nach Gott“ lautet das Thema der Kinderbibletage im Gemeindehaus der Evangelischen Kirchengemeinde Köln-Nippes, Siebachstraße 85. Wer war eigentlich Martin Luther? Was fand er an Gott besonders wichtig? Und was ist daran mutig? Antworten gibt es für Kinder zwischen fünf und zehn Jahren am Donnerstag, 9. März, und Freitag, 10. März, jeweils 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr, am Samstag, 11. März, von 10 Uhr bis 13 Uhr und am Sonntag, 12. März, ab 11 Uhr im Abschlussgottesdienst in der Lutherkirche.







Kontakt:

Pfarrerin Miriam Haseleu

Telefon 0221/29 86 87 95. http://www.lutherkirche-nippes.de/