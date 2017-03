Gemeindeleben

Flüchtlinge willkommen heißen

Netzwerktreffen rund um die Kölner Wohnheime

16.03.2017, Köln-Mitte (epk). Alle, die, die sich ehrenamtlich und hauptamtlich für die Flüchtlingsarbeit in und um Köln engagieren, sind eingeladen zum Netzwerktreffen am Donnerstag, 16. März, 19 Uhr, in der Melanchthon-Akademie, Kartäuserwall 24b. In regelmäßigen Treffen werden aktuelle Probleme besprochen und Erfahrungen ausgetauscht. Die Teilnahme ist kostenlos.



Kontakt:

Melanchthon-Akademie

Telefon 0221/93 18 030. www.melanchthon-akademie.de