Gemeindeleben

Eltern pflegen?

Erste Annäherung an ein sensibles Thema

15.03.2017, Köln-Mitte (epk). Wenn Eltern älter werden, beginnt das Nachdenken darüber, wie Kinder helfen und unterstützen können. Der Wunsch, etwas zurück zu geben und für die Eltern da zu sein, steht dabei häufig im Konflikt mit den Herausforderungen der Vereinbarkeit von Beruf, Pflege sowie den eigenen Bedürfnissen und Lebenszielen. Bei einer Veranstaltung in der Melanchthon-Akademie, Kartäuserwall 24b, kommen die Teilnehmenden in Kontakt mit ihren Gefühlen und erhalten mehr Klarheit darüber, wieviel Verantwortung sie übernehmen können und wollen. Sie üben, wie sie mit ihren Eltern offen über eine mögliche Pflegebedürftigkeit sprechen können und lernen, unterschiedliche Unterstützungsangebote zur Vereinbarkeit von Beruf und Pflege kennen. Die Teilnahme am Mittwoch, 15. März, 18.30 Uhr kostet 10 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich.



Kontakt:

Melanchthon-Akademie

Telefon 0221/93 18 030. www.melanchthon-akademie.de