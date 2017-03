Gemeindeleben

Über das Verstehen von Lauten die Schriftsprache erlernen

Workshop für Lehrende von Deutschkursen für Flüchtlinge

14.03.2017, Köln-Mitte (epk). Lehrmaterialien für den Deutschunterricht starten meist mit der Einführung des Alphabets. Für Analphabeten und für Menschen aus anderen Sprachräumen sind diese oft kaum auszusprechen oder entsprechenden Buchstaben zuzuordnen. In einem Seminar der Melanchthon-Akademie, Kartäuserwall 24b, am Dienstag, 14. März, 18.30 Uhr, werden die Teilnehmenden Methoden kennenlernen, mit denen Lernende einen einfacheren Zugang zur deutschen Schriftsprache finden, so dass sie ihre Kursunterlagen rascher verstehen können. Materialien für die Arbeit mit Erwachsenen und Kindern werden zur Verfügung gestellt. Die Teilnahme ist kostenlos, ein Anmeldung erforderlich.



Kontakt:

Melanchthon-Akademie

Telefon 0221/93 18 030. www.melanchthon-akademie.de