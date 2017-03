Gemeindeleben

Clarenbachweg in Köln

Führung mit Günter Leitner

19.03.2017, Köln/Stadtteile (epk). "O(h) Köln, Köln, wie verfolgst du das Wort Gottes?" Dies ist ein Ausspruch Adolf Clarenbachs kurz vor seiner Hinrichtung im Jahr 1529. Günter Leitner will im Lutherjahr 2017 daran erinnern, wie in Köln im ausgehenden Mittelalter mit der Glaubensfreiheit umgegangen worden ist. Daher begibt er sich auf die Spuren des "Wegs des Bedenkens zu Adolf Clarenbach und Peter Fliesteden". Der Evangelische Kirchenverband Köln und Region hat in Zusammenarbeit mit dem Katholischen Stadtdekanat Köln ein Broschüre zu den einzelnen Stationen herausgegeben, die in dieser Führung aufgesucht und erläutert werden. Die Teilnehmenden treffen sich am Sonntag, 19. März, um 15 Uhr vor dem Eingang des erzbischöflichen Prieserseminars, Kardinal-Frings-Straße 12. Die Teilnahme kostet 10 Euro, ermäßigt 8 Euro. Der Kartenvorverkauf erfolgt ausschließlich über das Foyer der Antoniterkirche, Schildergasse 57. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 11 bis 19 Uhr, samstags von 11 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 17.30 Uhr.



Kontakt:

AntoniterCityTours

Telefon: 0221/92 58 46 14. http://www.antonitercitytours.de