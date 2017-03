Gemeindeleben

Barlach-Kunstwerke in der Antoniterkirche

Kirchenführung mit Manfred Loevenich

08.03.2017, Köln/Stadtteile (epk). Bei einem Rundgang durch die AntoniterCityKirche, Schildergasse 57, wird der Bildhauer, Zeichner und Dichter Ernst Barlach vorgestellt. Von ihm sind drei Kunstwerke in der Antoniterkirche zu sehen: der Lehrende Christus, das Kruzifix II und sein Hauptwerk der Schwebende. Die Führungen zu den Kunstwerken beleuchten unterschiedliche Aspekte: Wie kam der Schwebende nach Köln? Aber auch die Geschichte der Antoniterkirche von der ehemals gotischen Bettelordenskirche des Antoniterordens bis zur ersten protestantischen Kirche in Köln soll nicht zu kurz kommen. Die Teilnehmenden treffen sich am Mittwoch, 8. März, 17 Uhr, in der Kirche. Die Teilnahme kostet 6 Euro, ermäßigt 4 Euro.



Kontakt:

AntoniterCityTours

Telefon 0221/92 58 46 14. http://www.antonitercitytours.de