Gemeindeleben

Ausstellung "Was tröstet?“

Texte mit Trostworten und Gemälde im Rahmen der Seelsorgewochen

22.03.2017, Bergisch Gladbach (epk). Die Seelsorge gilt als die "Muttersprache" der Evangelischen Kirche. Sie auf verschiedene Weise zu entdecken und kennenzulernen, dazu laden die vier Kölner Kirchenkreise im Jubiläumsjahr der Reformation ein. Unter anderem zeigen sie dazu die Ausstellung "Was tröstet?" von Mittwoch, 22. März, bis Dienstag, 4. April, im Evangelischen Krankenhaus Bergisch Gladbach, Ferrenbergstraße 24. "Was tröstet?" Dieser Frage ging Doris Taschner, Düsseldorfer Krankenhauspfarrerin, genauer nach. Ihrem Aufruf folgten Patientinnen und Patienten, Mitarbeitende, Ehrenamtliche und im Krankenhaus. Das Ergebnis ist eine beeindruckende Sammlung von Trostworten und Trostgeschichten. Die Künstlerin Eva Bunker steuerte Bilder bei, die mit den Texten in einen Dialog treten und Dimensionen des Tröstlichen erschließen.







